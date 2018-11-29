Выездные личные приемы руководством Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь





5 декабря с 11.00 до 13.00 заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Григорьевич Старовойтов проведет выездной личный прием на базе администрации Железнодорожного района города Гомеля по адресу: г. Гомель, пр.Победы, д.19, кабинет 211.

Телефон для предварительной записи на прием (80232)-33-99-53.

Предварительная запись заканчивается 4 декабря в 17.30.

7 декабря с 11.00 до 13.00 первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрей Валентинович Лобович проведет выездной личный прием на базе Лоевского районного исполнительного комитета по адресу: г.п. Лоев, ул. Ленина, д.2, кабинет 2.10.

Телефоны для предварительной записи на прием (802347) 4-22-10, (802347) 4-02-37.

Предварительная запись заканчивается 6 декабря в 17.30.