В 2019 году в Минске построят 14 новых остановок

Проекты обустройства остановок уже разработаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ «Столичный транспорт и связь».

Так, новые пункты остановок общественного транспорта появятся на ул. Липковской у перекрестка с ул. Дачной («Липковская), ул. Радужной за перекрестком с пр. Победителей («Радужная»), на ул. Чюрлениса между пр. Дзержинского и Каролинским проездом («Чюрлениса, 16»), на ул. Леси Украинки напротив гимназии №16 («Леси Украинки»), на просп. Рокоссовского между ул. Плеханова и о/п «Шейпичи» («просп. Рокоссовского, 55») и др., пишет «БелНовости» .

Для повышения безопасности перевозок пассажиров в 2019 году также будут реконструированы остановки трамваев с устройством рефюжей.