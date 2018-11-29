В Гродно на парковке отеля мужчина устроил погром. Теперь его ищет милиция

Милиция разыскивает мужчину, который устроил погром на стоянке отеля в областном центре. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 6 ноября, в 05.00, на территории отельного комплекса в лесопарке «Пышки». Мужчина приехал к отелю на велосипеде, оставил его возле дерева и зашел на территорию. На парковке он начал дергать ручки автомобилей, однако все транспортные средства оказались закрыты. Тогда он взял палку и разбил стекло Peugeot 206. После того как мужчина проник в салон, он разломал панель в районе замка зажигания, но завести машину так и не смог.

— Позже мужчина заметил, что все его действия снимают камеры видеонаблюдения. Он взял ту же палку, которой разбил стекло, залез на дерево и сбил камеру, а после этого повредил еще одну. Все эти манипуляции были проведены за два часа, но никто из персонала этого не заметил и не остановил его, — сообщили в милиции.













В итоге гражданин покинул территорию отеля, при этом забыв у дерева велосипед, на котором приехал.

Если вы узнали мужчину на видео или располагаете информацией о его местонахождении, милиция просит сообщить по телефонам: +375 33 327−90−92 или 8 0152 79−68−27.