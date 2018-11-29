«АвтоВАЗ» отзывает более 3000 внедорожников Lada 4×4 для проверки рулевого управления

Росстандарт и российский автопроизводитель объявили об отзыве партии внедорожников Lada 4×4, произведенных с апреля 2018 года по сегодняшний день.





Всего сервисная акция затрагивает 3300 машин. Причиной отзыва, как сообщается на сайте Росстандарта , является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления. На отзываемых внедорожниках будет выполнена проверка состояния вала рулевого управления и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев 4x4 бесплатно.

Перечень VIN-кодов проблемных автомобилей также опубликован на сайте Росстандарта.