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«АвтоВАЗ» отзывает более 3000 внедорожников Lada 4×4 для проверки рулевого управления
Росстандарт и российский автопроизводитель объявили об отзыве партии внедорожников Lada 4×4, произведенных с апреля 2018 года по сегодняшний день.
Всего сервисная акция затрагивает 3300 машин. Причиной отзыва, как сообщается на
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Росстандарт и российский автопроизводитель объявили об отзыве партии внедорожников Lada 4x4, произведенных с апреля 2018 года по сегодняшний день.
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