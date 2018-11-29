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Дворец культуры г. Солигорска начинает зиму с праздника!
30.11.2018 — Разное | Soligorsk News
21 ноября 2018 11:49 1869
Дворец культуры г. Солигорска начинает зиму с праздника!
1 декабря состоится концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузор’е»!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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21 ноября 2018 11:49 1869 Дворец культуры г. Солигорска начинает зиму с...
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