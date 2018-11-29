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60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»

30.11.2018 12:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 29 ноября в полшестого вечера в Бресте проводилась эвакуация сотрудников мусороперерабатывающего завода.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям обратился мастер БМПЗ. Он сказал, что во время разбора мусора нашёл небольшую бумажную коробку, к которой скотчем был приклеен листок с надписью «Тротил-400».  

На вызов прибыли сотрудники милиции, МЧС, медработники и СПГ в/ч 5526. Около 60 сотрудников предприятия были эвакуированы.  

В коробке взрывоопасных предметов не было. Вместро тротила там находился деревянный брусок.  

Осенью 2018 года в Гомельском районе мужчина строил гараж и выкопал советскую авиабомбу.  

Сельчанин немедленно сообщил об этом правоохранителям – подробности здесь.  
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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 29 ноября в полшестого вечера в Бресте проводилась эвакуация сотрудников мусороперерабатывающего завода.   Как сообщает УВД Брестского...
 
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