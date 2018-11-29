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60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»
Новости Беларуси. 29 ноября в полшестого вечера в Бресте проводилась эвакуация сотрудников мусороперерабатывающего завода.
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На вызов прибыли сотрудники милиции, МЧС, медработники и СПГ в/ч 5526. Около 60 сотрудников предприятия были эвакуированы.
В коробке взрывоопасных предметов не было. Вместро тротила там находился деревянный брусок.
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Новости Беларуси. 29 ноября в полшестого вечера в Бресте проводилась эвакуация сотрудников мусороперерабатывающего завода. Как сообщает УВД Брестского...
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