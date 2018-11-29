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Гороскоп на декабрь. Краткая инструкция по эксплуатации души и тела
У каждого – своя жизнь. А если заглядывать во всякие гороскопы, то, можно подумать, вообще ничего общего в наших судьбах нет. Разве что попытаться найти параллели у людей, родившихся под одним знаком Зодиака? Давайте вместе попробуем посмотреть на декабрь!
Не вдаваясь в детали, скажем, что никто из нас не проживет этот месяц без хлопот. Не то время. Вы же знаете: конец года на работе – это чаще всего суматоха, возбужденное начальство, годовой отчет, бизнес-план… А ближе к концу месяца успешных ждет корпоративчик. И как всегда: «
Каким будет декабрь на термометре? А Бог его знает. Современные синоптики стали чаще напоминать астрологов – тоже гадают. Но многие из нас всё же будут следить за климатом, чтобы лучше ориентироваться в одежном шкафу. Если Овнам, например, звезды обещают в декабре безболезненное существование, то в отношении других знаков они не особо распространяются на тему здоровья.
Зато почти единодушны астрологи, когда делают декабрьские прогнозы, имеющие прямую связь с состоянием головы и печени. Но и без них, прошу прощения, понятно: всенародный праздник стучится в дверь! Это значит оливье, селедка под шубой, торт, шампанское, обнимашки-целовашки… Ну, и многое из того, за чем, бывает, у некоторых пропадают горизонты.
Так что в декабре, друзья, все мы бываем немного похожи.
Ваш В.Д.
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У каждого – своя жизнь. А если заглядывать во всякие гороскопы, то, можно подумать, вообще ничего общего в наших судьбах нет. Разве что попытаться найти параллели у...
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