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Гороскоп на декабрь. Краткая инструкция по эксплуатации души и тела

30.11.2018 11:55 — Разное | СТВ  
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У каждого – своя жизнь. А если заглядывать во всякие гороскопы, то, можно подумать, вообще ничего общего в наших судьбах нет. Разве что попытаться найти параллели у людей, родившихся под одним знаком Зодиака? Давайте вместе попробуем посмотреть на декабрь!    

Не вдаваясь в детали, скажем, что никто из нас не проживет этот месяц без хлопот. Не то время. Вы же знаете: конец года на работе – это чаще всего суматоха, возбужденное начальство, годовой отчет, бизнес-план…  А ближе к концу месяца успешных ждет корпоративчик. И как всегда: «что надеть», «сделать новую прическу», «пить надо меньше»… Дома свои заморочки: поставить елку, купить курицу, пропылесосить…  А мы говорим – ничего общего. Причем, эта декабрьская лихорадка греет всех без исключения в эти зимние дни.   

Каким будет декабрь на термометре? А Бог его знает. Современные синоптики стали чаще напоминать астрологов – тоже гадают. Но многие из нас всё же будут следить за климатом, чтобы лучше ориентироваться в одежном шкафу. Если Овнам, например, звезды обещают в декабре безболезненное существование, то в отношении других знаков они не особо распространяются  на тему здоровья.    

Декабрьский гороскоп в том же духе для всех знаков Зодиака читайте здесь.   

Зато почти единодушны астрологи, когда делают декабрьские прогнозы, имеющие прямую связь с состоянием головы и печени. Но и без них, прошу прощения, понятно: всенародный праздник стучится в дверь! Это значит оливье, селедка под шубой, торт, шампанское, обнимашки-целовашки… Ну, и многое из того, за чем, бывает, у некоторых пропадают горизонты.  

Так что в декабре, друзья, все мы бываем немного похожи.  

Ваш В.Д.    
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У каждого – своя жизнь. А если заглядывать во всякие гороскопы, то, можно подумать, вообще ничего общего в наших судьбах нет. Разве что попытаться найти параллели у...
 
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