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Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на саммите
Новости мира. Цифровая экономика, изменение климата, продовольственная безопасность – эти и другие темы обсудят лидеры стран «большой двадцатки». В Буэнос-Айресе начинается саммит G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание, как ожидается, будет приковано к вопросам, связанным с торговыми разногласиями между США и Китаем, а также к ситуации в Украине. Во время саммита запланированы и двусторонние переговоры президентов. Здесь немало рассуждений, кто и с кем поговорит. Например, уже известно, что Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным.
Интригой остается и согласование текста итогового коммюнике. По мнению экспертов, оно будет содержать лишь общие положения, а может вовсе не будет подписано.
Безопасность в аргентинской столице будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей. А жителей города в дни большой политики и вовсе попросили удалиться.
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Новости мира. Цифровая экономика, изменение климата, продовольственная безопасность – эти и другие темы обсудят лидеры стран «большой двадцатки». В Буэнос-Айресе...
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