|
Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта
Новости Германии. Саммит G20 начинается с конфуза. Самолет Ангелы Меркель так и не долетел до Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Канцлер Германии пропустит начало саммита «большой двадцатки» из-за технической неисправности ее самолета. Спустя 20 минут после вылета в Аргентину борт потерял связь с землей. Ситуация была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии.
Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кельна. На взлетно-посадочную полосу аэродрома были стянуты пожарные автомобили. Обошлось без пострадавших. 30 ноября Ангела Меркель и сопровождающие ее члены правительства вылетят в Буэнос-Айрес регулярным рейсом.
Новости по теме
‡агрузка...
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на саммите
Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта
В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек
Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов
Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне
КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Саммит G20 начинается с конфуза. Самолет Ангелы Меркель так и не долетел до Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Канцлер...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)