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Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта

30.11.2018 11:38 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Саммит G20 начинается с конфуза. Самолет Ангелы Меркель так и не долетел до Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта

Канцлер Германии пропустит начало саммита «большой двадцатки» из-за технической неисправности ее самолета. Спустя 20 минут после вылета в Аргентину борт потерял связь с землей. Ситуация была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии.

Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта

Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кельна. На взлетно-посадочную полосу аэродрома были стянуты пожарные автомобили. Обошлось без пострадавших. 30 ноября Ангела Меркель и сопровождающие ее члены правительства вылетят в Буэнос-Айрес регулярным рейсом.
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Новости Германии. Саммит G20 начинается с конфуза. Самолет Ангелы Меркель так и не долетел до Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Канцлер...
 
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