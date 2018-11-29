Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта

Новости Германии. Саммит G20 начинается с конфуза. Самолет Ангелы Меркель так и не долетел до Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Канцлер Германии пропустит начало саммита «большой двадцатки» из-за технической неисправности ее самолета. Спустя 20 минут после вылета в Аргентину борт потерял связь с землей. Ситуация была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии.





Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кельна. На взлетно-посадочную полосу аэродрома были стянуты пожарные автомобили. Обошлось без пострадавших. 30 ноября Ангела Меркель и сопровождающие ее члены правительства вылетят в Буэнос-Айрес регулярным рейсом.