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В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек
Новости Китая. В результате столкновения туристического автобуса с такси в Гонконге погибли 5 человек. Удар был таким сильным, что некоторых пассажиров автобуса выбросило из транспортного средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К месту ЧП были направлены бригады скорой помощи. Медики госпитализировали свыше 30 пострадавших. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Что привело к ДТП, пока не известно. Это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
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Новости Китая. В результате столкновения туристического автобуса с такси в Гонконге погибли 5 человек. Удар был таким сильным, что некоторых пассажиров автобуса...
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