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Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых

30.11.2018 11:34 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. ЧП произошло в провинции Ачех на острове Суматра. В учреждении произошел бунт, в ходе которого преступники выломали решетки на окнах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент правоохранителям удалось задержать лишь четверых беглецов. Розыск остальных продолжается.

Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
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Новости Индонезии. ЧП произошло в провинции Ачех на острове Суматра. В учреждении произошел бунт, в ходе которого преступники выломали решетки на окнах, сообщили в...
 
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