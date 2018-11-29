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Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
Новости Индонезии. ЧП произошло в провинции Ачех на острове Суматра. В учреждении произошел бунт, в ходе которого преступники выломали решетки на окнах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент правоохранителям удалось задержать лишь четверых беглецов. Розыск остальных продолжается.
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Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
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Новости Индонезии. ЧП произошло в провинции Ачех на острове Суматра. В учреждении произошел бунт, в ходе которого преступники выломали решетки на окнах, сообщили в...
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