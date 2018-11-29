Сеть «Соседи» купила «Престоны»





ООО «Либретик», управляющее сетью магазинов «Соседи», 29 ноября закрыло сделку по покупке сети магазинов «Престон», которыми управляла компания «Арвитфуд» Виталия Арбузова.

Об этом сообщили tut.by в компании.

«Цель покупки — расширение розничного бизнеса, так как с каждым годом свободных, а главное, перспективных мест для открытия новых торговых точек становится все меньше. Белорусский розничный рынок мал для того количества продуктовых сетей, которые сейчас присутствуют. 2018-й год показал, что ритейл активно консолидируется и сделки M&A будут происходить все чаще. В связи с этим мы в своей стратегии предусматриваем развитие как за счет органического роста, так и за счет подобных сделок с магазинами «Престон», — прокомментировал генеральный директор и один из партнеров сети магазинов «Соседи» Вадим Аванесов.

Стоимость сделки не разглашается, но в компании отмечают, что все долговые обязательства перед поставщиками и подрядчиками перешли к «Соседям».

Представители «Соседей» заверяют, что уже в ближайшие дни все магазины «Престон», в последнее время испытывавшие сложности, будут обеспечены товаром в соответствии с форматами и стандартами сети «Соседи». При этом планируется внести минимальные изменения в технологии и перевести все точки под бренд «Соседи», сохранив при этом ценные ассортиментные «фишки», которые есть в «Престонах».

В компании отметили, что подавляющее большинство сотрудников «Престонов» продолжат работу в «Соседях».

«В процессе слияния мы постарались индивидуально подойти к каждому из работников сети, чтобы сохранить персонал и накопленные компетенции перспективных, на наш взгляд, сотрудников. Например, у «Престона» сильное собственное производство и нам в «Соседях» будет полезно использовать накопленный опыт коллег для развития и совершенствования своих процессов и ассортимента», — отмечают специалисты.

Под брендом «Соседи» на сегодняшний день работает 91 магазин в 16 городах страны. В сети работает около 4 тысяч человек. Активно развивает такие направления, как собственное производство, собственные торговые марки. Под брендом «Престон» до заключения сделки работало 4 магазина.

«Кроме работы над магазинами «Престон», в наших планах до конца года открыть еще четыре новых объекта. Это по одному магазину в Жлобине, Гомеле, Ельске и наш особенный проект — бывший магазин «Заходний» в Минске. Он откроется в новом формате с большим акцентом на товары категории fresh и встроенной зоной общепита, которая под брендом «БИСТРО» уже оправдала себя в «Соседях» на Дунина-Марцинкевича», — рассказал Вадим Аванесов.