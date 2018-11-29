В выходные ГАИ области проведет операцию «Фильтр»





Сегодня и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за движением по Гродненщине.

Для повышения культуры вождения в разных уголках региона организовывается специальные мероприятия, больше известные как «Фильтр». Зауживая предназначенные для движения полосы, сотрудники ГАИ проверят остановленных водителей, их транспорт и документы.