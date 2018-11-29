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В выходные ГАИ области проведет операцию «Фильтр»

30.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В выходные ГАИ области проведет операцию «Фильтр»

Сегодня и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за движением по Гродненщине.

Для повышения культуры вождения в разных уголках региона организовывается специальные мероприятия, больше известные как «Фильтр». Зауживая предназначенные для движения полосы, сотрудники ГАИ проверят остановленных водителей, их транспорт и документы.

Несмотря на морозную погоду, сегодня и субботу основные потоки транспорта направятся в направлении «город-село», в воскресенье - обратно. Это обстоятельство и высокий уровень аварийности вынуждают надзор за движением усилить, сообщает сайт областной Госавтоинспекции.

 
 
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Сегодня и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за движением по Гродненщине. Для повышения культуры вождения...
 
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