Украина закрыла въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет

Как стало известно, государственная пограничная служба Украины объявила о запрете на въезд в страну мужчинам гражданам России от 16 до 60 лет. Исключение могут сделать лишь для тех, кто едет на похороны близких родственников или с гуманитарной целью.

На совещании у президента Украины Петра Порошенко также обсуждались иные меры, связанные с военным положением в стране. В частности, предлагается ужесточить требования к регистрации граждан Российской Федерации в областях, где введено военное положение.

Кроме того, Украина запретила въезд в Республику Крым через территорию страны всем иностранцам, в том числе белорусам. Попасть на полуостров со стороны Украины могут только ее граждане.

Отметим, что Украина не в первый раз вводит ограничение на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Такое уже происходило в 2014 году, когда начался конфликт на юго-востоке страны. Петр Порошенко объяснил, что подобные меры принимаются для того, чтобы России не удалось сформировать отряды частных армий на украинской территории. О том, когда ограничения будут сняты, пока неизвестно.

При этом данная мера не касается граждан Беларуси. В интервью TUT.by посол Украины в Беларуси Игорь КИЗИМ, заверил, что белорусские туристы не почувствуют особых изменений, добавив, что, возможно, на границе будут лишь проводить более тщательный досмотр граждан. «Белорусы как ездили, пусть и ездят в Украину. Есть выражение, которое очень люблю: «Если ведут себя прилично, то – пожалуйста», – сказал посол.

Напомним, с 28 ноября по 28 декабря в 10 областях Украины действует военное положение. Со стороны Беларуси – это Черниговская область. На эту меру президент Петр Порошенко решился после конфликта в Керченском проливе.