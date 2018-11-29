Посмотрите, какие беларуские продукты продают в обёртке на китайском языке

Ника Сандрос на своей странице в Facebook рассказала (в посте присутствует нецензурная лексика), что её друг из Польши хотел в качестве сувенира купить беларуские конфеты, но обнаружил сладости от «Коммунарки» с описанием на китайском языке. В комментариях беларусы начали активно обсуждать, как так получилось и насколько распространены «китайскоязычные» продукты в Беларуси.

По поводу этих конфет в комментариях объяснили, что они должны были пойти на экспорт, но, видимо, что-то пошло не так. То, что они оказались на полках в минском магазине − ошибка. Блогер Павел Крамар отметил, что у нас можно найти и мороженое с упаковкой на китайском. А другие комментаторы прислал фотографии упаковки молока и пиццы с иероглифами. В коробке с пиццей было и меню на китайском.

Зачем они это делают

Вообще, перевод чего-либо в Минске на китайский происходит уже пару лет. Беларусы до сих пор жалуются, что в Нацаэропорту есть табло с расписанием на китайском, но нет на беларуском.

2018 год был объявлен годом туризма Беларуси в Китае. Мы подписали безвиз с этой страной. Разумеется, это всё повлияло и на количество китайцев у нас. В комментариях под постом Ники Сандрос писали, что в «Великом камне» живёт много представителей этой страны, но они редко выбираются в Минск, поэтому мы их и не видим. А беларуска Алёна написала, что госпредприятиям из-за этого «года туризма» приказали перевести всю свою продукцию на китайский язык − но мы не знаем, правда ли это.

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