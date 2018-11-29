В Starbucks запретили смотреть порно. В ответ YouPorn запретил сотрудникам кофе этой сети

Самая известная сеть кофеен и порносайты, кажется, серьёзно поссорились. Сначала 28 ноября американский Starbucks пообщела с 2019 года сделать фильтр в своём публичном Wi-Fi, чтобы посетители не могли смотреть порно. В ответ YouPorn с января запретит своим сотрудникам приносить в офис продукцию Starbucks, пишет Tjournal.

Руководство порносайта разослало сотрудникам официальное сообщение о запрете за подписью вице-президента YouPorn Чарли Хьюза (Charlie Hughes). Западные СМИ отмечают, что эти меры могут быть шуточные, но наверняка мы узнаем это в январе.

Не остался в стороне от ситуации и Pornhub. Сервис анонсировал запуск на сайте новой категории «Safe For Work» − там нет порнороликов, а обычные видео, которые можно найти на Youtube, но с названиями в стиле фильмов для взрослых. Идея интересная, но не понятно, как её реализуют, ведь фильтры на Wi-Fi, скорее всего, просто заблокируют доступ на порносайт, так что запустить «безопасную» категорию не получится.