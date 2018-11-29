«Яндекс» запустил в Минске сервис для общения с соседями

В Минске запустили сервис «Яндекс.Район» для общения с соседями. Появилась альтернатива чатам в Viber и Telegram для обсуждения локальных проблем. Сервис представляет из себя ленту постов других пользователей. Можно смотреть треды по отдельным районам, а можно рядом с собой. Пока постов мало, поэтому поиск по геолокации может работать не очень хорошо − жителю Фрунзенского района выдаёт сообщения из Советского.

Для полноценного использования сервиса достаточно только иметь свой аккаунт в «Яндексе». По словам регионального директора компании в Беларуси Егора Цыганка, городская среда − это не только парки, лавочки и велодорожки, «а также коммуникации между людьми», и новый сервис позволит минчанам общаться друг с другом, «местным предпринимателям − с клиентами, а городским активистам − с единомышленниками».

В комментарии для dev.by общественный активист Антон Мотолько позитивно высказался о новости: «До сих пор не было хорошего инструмента для организации удобного общения. Найти чат в Вайбере, не состоя там, невозможно, в Телеграме − сложно. Сайт «Яндекса» на втором месте по популярности в стране, это огромная аудитория. Есть вероятность, что сервис хорошо стартанёт».