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«Яндекс» запустил в Минске сервис для общения с соседями

30.11.2018 11:35 — Разное | KYKY  
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В Минске запустили сервис «Яндекс.Район» для общения с соседями. Появилась альтернатива чатам в Viber и Telegram для обсуждения локальных проблем. Сервис представляет из себя ленту постов других пользователей. Можно смотреть треды по отдельным районам, а можно рядом с собой. Пока постов мало, поэтому поиск по геолокации может работать не очень хорошо − жителю Фрунзенского района выдаёт сообщения из Советского.

Для полноценного использования сервиса достаточно только иметь свой аккаунт в «Яндексе». По словам регионального директора компании в Беларуси Егора Цыганка, городская среда − это не только парки, лавочки и велодорожки, «а также коммуникации между людьми», и новый сервис позволит минчанам общаться друг с другом, «местным предпринимателям − с клиентами, а городским активистам − с единомышленниками».

В комментарии для dev.by общественный активист Антон Мотолько позитивно высказался о новости: «До сих пор не было хорошего инструмента для организации удобного общения. Найти чат в Вайбере, не состоя там, невозможно, в Телеграме − сложно. Сайт «Яндекса» на втором месте по популярности в стране, это огромная аудитория. Есть вероятность, что сервис хорошо стартанёт».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске запустили сервис «Яндекс.Район» для общения с соседями. Появилась альтернатива чатам в Viber и Telegram для обсуждения локальных проблем. Сервис представляет из...
 
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