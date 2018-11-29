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«Яндекс» запустил в Минске сервис для общения с соседями
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В Минске запустили сервис «Яндекс.Район» для общения с соседями. Появилась альтернатива чатам в Viber и Telegram для обсуждения локальных проблем. Сервис представляет из себя ленту постов других пользователей. Можно смотреть треды по отдельным районам, а можно рядом с собой. Пока постов мало, поэтому поиск по геолокации может работать не очень хорошо − жителю Фрунзенского района выдаёт сообщения из Советского.
Для полноценного использования сервиса достаточно только иметь свой аккаунт в «Яндексе». По словам регионального директора компании в Беларуси Егора Цыганка, городская среда − это не только парки, лавочки и велодорожки, «а также коммуникации между людьми», и новый сервис позволит минчанам общаться друг с другом, «местным предпринимателям − с клиентами, а городским активистам − с единомышленниками».
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В Минске запустили сервис «Яндекс.Район» для общения с соседями. Появилась альтернатива чатам в Viber и Telegram для обсуждения локальных проблем. Сервис представляет из...
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