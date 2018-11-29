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Допроцветались! За 7 лет Беларусь скатилась с 50 на 89 место в рейтинге процветания

30.11.2018 12:53 — Разное | Партизан  
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Беларусь в рейтинге процветания заняла 89-е место. Из года в год позиция Беларуси постоянно ухудшается.



В мировом рейтинге Legatum Prosperity Index, который ежегодно готовит Legatum Institute, Беларусь заняла 89-е место. 

В рейтинге его составители традиционно сравнили страны по 9 типовым параметрам: уровню развития экономики, бизнес-среды, эффективности госуправления, по уровню образования, здравоохранения, безопасности и личной свободы, а также по критериям развития социального капитала и экологической среды.

Самой слабой стороной Беларуси, по мнению международных экспертов, является уровень личных свобод. По этому параметру Беларусь заняла лишь 136-е место из 149. Также неважно дела в нашей стране обстоят с госуправлением (131-е место) и социальным капиталом (125-е место).

Самая высокая позиция Беларуси, 40-я, - по качеству экономики. Довольно неплохо Беларусь оценена в рейтинге по уровню образования - 45-е место, и по уровню безопасности - 51-е место. 

Россия в рейтинге заняла 96-е место, Украина - 111-е. 

Однако западные и северо-западные соседи существенно обошли Беларусь в Legatum Prosperity Index. Польша заняла 33-ю позицию, Литва - 36-ю, а Латвия - 40-ю. 

Первые три места в общем рейтинге процветания заняли Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. 

Лидером по развитию экономики в этом году стала Исландия, лидером по уровню развития бизнес-среды — США. 

Первое место по уровню образования и системе госуправления заняла Финляндия, по уровню развития здравоохранения — Сингапур. 

Самой безопасной страной признана Норвегия, а самой экологически благополучной — Словения. 

Самые высокие уровни личной свободы и человеческого капитала зафиксированы в Канаде и Новой Зеландии соответственно.

Ранее позиции Беларуси в данном рейтинге были гораздо выше. В 2011 году Беларусь занимала в рейтинге 50-е место, а в 2015-м - 63-е. 


 
 
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Беларусь в рейтинге процветания заняла 89-е место. Из года в год позиция Беларуси постоянно ухудшается.
 
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