Допроцветались! За 7 лет Беларусь скатилась с 50 на 89 место в рейтинге процветания









В мировом рейтинге Legatum Prosperity Index, который ежегодно готовит Legatum Institute, Беларусь заняла 89-е место.





В рейтинге его составители традиционно сравнили страны по 9 типовым параметрам: уровню развития экономики, бизнес-среды, эффективности госуправления, по уровню образования, здравоохранения, безопасности и личной свободы, а также по критериям развития социального капитала и экологической среды.





Самой слабой стороной Беларуси, по мнению международных экспертов, является уровень личных свобод. По этому параметру Беларусь заняла лишь 136-е место из 149. Также неважно дела в нашей стране обстоят с госуправлением (131-е место) и социальным капиталом (125-е место).





Самая высокая позиция Беларуси, 40-я, - по качеству экономики. Довольно неплохо Беларусь оценена в рейтинге по уровню образования - 45-е место, и по уровню безопасности - 51-е место.





Россия в рейтинге заняла 96-е место, Украина - 111-е.





Однако западные и северо-западные соседи существенно обошли Беларусь в Legatum Prosperity Index. Польша заняла 33-ю позицию, Литва - 36-ю, а Латвия - 40-ю.





Первые три места в общем рейтинге процветания заняли Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия.





Лидером по развитию экономики в этом году стала Исландия, лидером по уровню развития бизнес-среды — США.





Первое место по уровню образования и системе госуправления заняла Финляндия, по уровню развития здравоохранения — Сингапур.





Самой безопасной страной признана Норвегия, а самой экологически благополучной — Словения.





Самые высокие уровни личной свободы и человеческого капитала зафиксированы в Канаде и Новой Зеландии соответственно.





Ранее позиции Беларуси в данном рейтинге были гораздо выше. В 2011 году Беларусь занимала в рейтинге 50-е место, а в 2015-м - 63-е.



