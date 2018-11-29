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Минчанка убила мужа - тело неделю лежало в квартире
В Минске 63-летняя женщина убила мужа, тело почти неделю пролежало в квартире.
29 ноября утром тело мужчины 1950 года рождения с колото-резаной раной груди обнаружили в его квартире. Оказалось, что 23 ноября в ссоре его ножом убила жена.
Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.
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В Минске 63-летняя женщина убила мужа, тело почти неделю пролежало в квартире.
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