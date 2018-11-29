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Правительство обрекает белорусов на невиданное затягивание поясов

30.11.2018 12:22 — Разное | Партизан  
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С 5 по 15 ноября с визитом в Беларуси находилась миссия МВФ. Полный отчет по итогам миссии еще готовится, но главные выводы уже сделаны. И эти выводы печальны для нашей страны.

Правительство обрекает белорусов на невиданное затягивание поясов
Первый вывод специалистов МВФ — экономический рост в Беларуси циклический, то есть в 2018 году продолжается банальный отскок экономики от дна кризиса. Эффект восстановления скоро исчерпается и в 2019 году белорусская экономики будет уже тормозить. Среднесрочный рост для Беларуси ограничивается мизерными 2% в год. 

Второй вывод — отсутствие глубоких структурных реформ, которые могли бы вывести Беларусь из петли деградации на новый трек экономического роста. Без проведения реформ страна обречена на отставание даже от соседей по региону и на отток населения в поисках достойных условий жизни. 

Третий вывод — сохранение чрезвычайной уязвимости Беларуси перед изменениями конъюнктуры на внешних рынках и от геополитической напряженности. Подвижки нефтяных и калийных цен, санкции в отношении России, налоговый маневр в РФ — все это способно подорвать хрупкую стабильность, достигнутую в 2017—2018 гг. 


Основные триггеры наступления нового кризиса — высокая долларизация экономики, чрезмерный уровень госдолга и находящиеся в финансовой коме госпредприятия. 

Также в МВФ отмечают риски быстрого роста зарплат белорусов, который опережает увеличение производительности труда и во многом носит рукотворный характер. 

Чтобы смягчить возможное негативное влияние зарплат на состояние экономики, МВФ предлагает в течение 2 лет поднимать зарплаты ровно на размер инфляции. Другими словами, реальный рост зарплат в 2019—2020 гг. в таком случае прекратится. 

Еще одна проблема — рост дефицита бюджета. Причем этот рост происходит в основном в «серой» зоне, которая не отображается Минфином в законе о бюджете. Растут забалансовые расходы на строительство АЭС в Островецком районе. Правительство регулярно докапитализирует госбанки и госпредприятия, а то и вовсе прощает им просроченные долги. 

В МВФ пессимистично настроены в отношении инфляции. По оценкам специалистов фонда, еще не все риски ускорения роста цен реализованы. Отсюда логично вытекает предложение МВФ повременить со снижением ставки рефинансирования. Скорее наоборот, в шоковой ситуации потребуется повышение процентных ставок Нацбанка. 


Чиновники признают, что госпредприятия — это самая токсичная часть экономики Беларуси. Однако реальная работа по расчистке авгиевых конюшен госсектора ведется очень медленно. 

Госорганы до сих пор выступают для предприятий и как собственники, и как регуляторы рынков, а менеджмент госкомпаний не подбирается по международным принципам профессионализма и независимости. Все это консервирует плачевное финансовое состояние госсектора. 

Хотя что тут говорить, если власти и теперь считают часть казенных предприятий компаниями частной формы собственности! Правительство считает стратегическим едва ли не весь госсектор и передает на уровень регионов управление самыми слабыми предприятиями, хотя у местных властей нет достаточных ресурсов. 

Да и сам Совмин проваливает одну возможную приватизационную сделку за другой. Никак не решается проблема с выходом на полное возмещение населением затрат на жилищно-коммунальные услуги. 

Белорусские власти хотят сделать выход на 100%-е возмещение за максимально долгое время. Но как раз подобное промедление может сыграть роковую роль для экономики. 

И уже тогда из-за пассивности чиновников белорусы затянут свои пояса как никогда туго.

 
 
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С 5 по 15 ноября с визитом в Беларуси находилась миссия МВФ. Полный отчет по итогам миссии еще готовится, но главные выводы уже сделаны. И эти выводы печальны для...
 
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