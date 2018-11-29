Правительство обрекает белорусов на невиданное затягивание поясов

Первый вывод специалистов МВФ — экономический рост в Беларуси циклический, то есть в 2018 году продолжается банальный отскок экономики от дна кризиса. Эффект восстановления скоро исчерпается и в 2019 году белорусская экономики будет уже тормозить. Среднесрочный рост для Беларуси ограничивается мизерными 2% в год.





Второй вывод — отсутствие глубоких структурных реформ, которые могли бы вывести Беларусь из петли деградации на новый трек экономического роста. Без проведения реформ страна обречена на отставание даже от соседей по региону и на отток населения в поисках достойных условий жизни.





Третий вывод — сохранение чрезвычайной уязвимости Беларуси перед изменениями конъюнктуры на внешних рынках и от геополитической напряженности. Подвижки нефтяных и калийных цен, санкции в отношении России, налоговый маневр в РФ — все это способно подорвать хрупкую стабильность, достигнутую в 2017—2018 гг.









Основные триггеры наступления нового кризиса — высокая долларизация экономики, чрезмерный уровень госдолга и находящиеся в финансовой коме госпредприятия.





Также в МВФ отмечают риски быстрого роста зарплат белорусов, который опережает увеличение производительности труда и во многом носит рукотворный характер.





Чтобы смягчить возможное негативное влияние зарплат на состояние экономики, МВФ предлагает в течение 2 лет поднимать зарплаты ровно на размер инфляции. Другими словами, реальный рост зарплат в 2019—2020 гг. в таком случае прекратится.





Еще одна проблема — рост дефицита бюджета. Причем этот рост происходит в основном в «серой» зоне, которая не отображается Минфином в законе о бюджете. Растут забалансовые расходы на строительство АЭС в Островецком районе. Правительство регулярно докапитализирует госбанки и госпредприятия, а то и вовсе прощает им просроченные долги.





В МВФ пессимистично настроены в отношении инфляции. По оценкам специалистов фонда, еще не все риски ускорения роста цен реализованы. Отсюда логично вытекает предложение МВФ повременить со снижением ставки рефинансирования. Скорее наоборот, в шоковой ситуации потребуется повышение процентных ставок Нацбанка.









Чиновники признают, что госпредприятия — это самая токсичная часть экономики Беларуси. Однако реальная работа по расчистке авгиевых конюшен госсектора ведется очень медленно.





Госорганы до сих пор выступают для предприятий и как собственники, и как регуляторы рынков, а менеджмент госкомпаний не подбирается по международным принципам профессионализма и независимости. Все это консервирует плачевное финансовое состояние госсектора.





Хотя что тут говорить, если власти и теперь считают часть казенных предприятий компаниями частной формы собственности! Правительство считает стратегическим едва ли не весь госсектор и передает на уровень регионов управление самыми слабыми предприятиями, хотя у местных властей нет достаточных ресурсов.





Да и сам Совмин проваливает одну возможную приватизационную сделку за другой. Никак не решается проблема с выходом на полное возмещение населением затрат на жилищно-коммунальные услуги.





Белорусские власти хотят сделать выход на 100%-е возмещение за максимально долгое время. Но как раз подобное промедление может сыграть роковую роль для экономики.





И уже тогда из-за пассивности чиновников белорусы затянут свои пояса как никогда туго.