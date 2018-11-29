Как будет выглядеть восстановленный Туровский крест?

СТВ . Как будет выглядеть святыня, показал в своем сюжете канал









В 1962 году во время раскопок в Турове археолог Петр Лысенко обнаружил четыре свинцовые иконки с ликами святых, датированные 12 веком.





Нашей Ніве ». — Мы вместе с сыном Федором, когда он еще был школьником, сделали реконструкцию этого креста. "Я предположил, что они могут быть от епархиального креста, который был уничтожен, изломался в развалинах. Мою теорию никто не опроверг, — рассказывал Лысенко «». — Мы вместе с сыном Федором, когда он еще был школьником, сделали реконструкцию этого креста.





На хорошую реконструкцию не было ни материальных средств, ни возможностей. Не нашли хорошего спонсора. Однако нами был воссоздан крест в натуральную величину. И если крест Кузьмича (копия креста Ефросинии Полоцкой. — Прим. ред.) — это абсолютный новодел, то в нашем кресте присутствуют те самые настоящие иконки с давнего креста", — делился впечатлениями Петр Лысенко.

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По мнению Лысенко, Туровский крест, скорее всего, исчез при землетрясении 1230 года.





"Это было мощное землетрясение в Румынии, возможно, в 8 баллов, которое докатилось до Турова. То землетрясение уничтожило в Киево-Печерской лавре в Киеве церковь Богородицы, также в Киеве — Михайловскую церковь. Был поврежден храм во Владимире. Туровский епархиальный храм находился на слабом фундаменте, поэтому он был уничтожен полностью", - говорит ученый.



