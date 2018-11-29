ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будет выглядеть восстановленный Туровский крест?

30.11.2018 12:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
29 ноября принято решение, каким будет воссозданный Туровский крест.
1 из 5

Как будет выглядеть святыня, показал в своем сюжете канал СТВ.


В 1962 году во время раскопок в Турове археолог Петр Лысенко обнаружил четыре свинцовые иконки с ликами святых, датированные 12 веком.

"Я предположил, что они могут быть от епархиального креста, который был уничтожен, изломался в развалинах. Мою теорию никто не опроверг, — рассказывал Лысенко «Нашей Ніве». — Мы вместе с сыном Федором, когда он еще был школьником, сделали реконструкцию этого креста. 

На хорошую реконструкцию не было ни материальных средств, ни возможностей. Не нашли хорошего спонсора. Однако нами был воссоздан крест в натуральную величину. И если крест Кузьмича (копия креста Ефросинии Полоцкой. — Прим. ред.) — это абсолютный новодел, то в нашем кресте присутствуют те самые настоящие иконки с давнего креста", — делился впечатлениями Петр Лысенко.
#1#
По мнению Лысенко, Туровский крест, скорее всего, исчез при землетрясении 1230 года.

"Это было мощное землетрясение в Румынии, возможно, в 8 баллов, которое докатилось до Турова. То землетрясение уничтожило в Киево-Печерской лавре в Киеве церковь Богородицы, также в Киеве — Михайловскую церковь. Был поврежден храм во Владимире. Туровский епархиальный храм находился на слабом фундаменте, поэтому он был уничтожен полностью", - говорит ученый.


 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября принято решение, каким будет воссозданный Туровский крест.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский самолет-шпион у границ СССР: рассекречен опасный инцидент времен Холодной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика