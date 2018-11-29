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Российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский выступит в Минске
С весны 2016 года Станислав Белковский, известный в определенных местах и временах как политолог, играл в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых зарубежных частях мира свой моноспектакль «Откровения русского провокатора». На сцене он был актер и автор импровизированного текста.
В 2017 году зрителям был представлен новый спектакль «Законы Белковского, или Русская смерть».
Нынче этот спектакль переписан, переосмыслен и приобрел название более точное: «Законы Белковского, или Эра Водолея».
За долгую карьеру в области революций, войн, провокаций, писательства, публицистики, телевидения, любви Белковский накопил кучу знаний, который большой частью легли в основание нового спектакля.
Законов, принципов и коэффициентов Белковского всего 127. Но это слишком много, чтобы уместиться в одно вечернее представление. На сцене будут представлены типа семнадцать, самых важных. С иллюстрациями, сценами и видениями из жизни.
На фоне белковских законов, принципов и формул будет дана устрашающая (в меру) картина наступившей эры Водолея: ее идеи, технологии, ослабление государства и иерархических структур, рост влияния сетевых структур во всех их формах и проявлениях, политкорректность, толерантность, прозрачность, сингулярность, модернизация религий, сближение религии, науки и искусства почти что до степени неразличения. И всякие прочие страсти-мордасти.
Отдельной темой останется русская смерть. Не совсем похожая на остальные и прочие, нерусские смерти. Белковский попытается дать вам этику, психологию и метафизику русской смерти. Перефразируя основательницу журнала «Синтаксис» М. В. Розанову, можно сказать: русская смерть безальтернативна, как В. В. Путин.
Наконец, вишенка на торте – Пятый срок. Во многих смыслах, прошлых, настоящих и будущих.
После спектакля – живое общение и ответы на Ваши вопросы. Какими бы эти вопросы ни были.
17 декабря, малый зак КЗ «Минск», начало в 19:00
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С весны 2016 года Станислав Белковский, известный в определенных местах и временах как политолог, играл в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых зарубежных частях мира...
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