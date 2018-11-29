СМИ: компания Трампа обещала подарить Путину пентхаус в Москве за $50 млн

Инициатор строительства «Трамп-Тауэр» в Москве бизнесмен Феликс Сатер подтвердил эти планы. По его словам, такой подарок Путину мог привлечь внимание российских олигархов к элитной недвижимости в небоскребе.





«Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за 50 миллионов долларов и назначить цену в более 250 миллионов долларов на остальные квартиры», — сказал Сатер.





Еще один неназванный источник подтвердил эти сведения.





Адвокат Майкл Коэн, представлявший тогда интересы Дональда Трампа, обсуждал эту идею с представителем пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщили два неназванных сотрудника правоохранительных органов США.





Знал ли о таком предложении Трамп, до конца неясно, но, как отмечает издание, Коэн информировал его о переговорах, посвященных «Трамп-Тауэр» в Москве.





The Trump Organization, Дмитрий Песков, Майкл Коэн и его адвокат отказались от комментариев BuzzFeed.









Строительство «Трамп-Тауэр» в Москве начали обсуждать в 2015 году. Бизнесмен Феликс Сатер предложил эту идею команде Трампа после начала предвыборной кампании в США.





Сатер написал Майклу Коэну, что заручится поддержкой Владимира Путина и это поможет Трампу стать президентом США. Переписка Сатера и Коэна позднее попала в прессу.





Проект «Трамп-Тауэр» обсуждали с политиками и бизнесменами в Москве до июня 2016 года, то есть до момента, когда Трамп был единственным кандидатом в президенты от республиканцев.





Об этом в ноябре заявил Майкл Коэн, первоначально утверждавший, что сделку свернули в январе 2016 года. Коэн заявил, что солгал, чтобы сохранить лояльность Трампу. Президент США в ответ обвинил его во лжи.