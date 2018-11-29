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Почему участок Ульяновской нельзя было отремонтировать во время реконструкции трамвайных путей

30.11.2018 13:12 — Разное | Tut.by  
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В декабре из-за ремонта на пять месяцев закроют участок Ульяновской возле «Динамо». Возникают вопросы: почему это нельзя было сделать параллельно с недавней реконструкцией трамвайных путей и что вообще тут собираются делать так долго. Ответы на них узнало агентство «Минск-Новости».


Изображение: «Яндекс Карты»

Недавно на Ульяновской поменяли трамвайное покрытие и пустили этот вид транспорта. А с 8 декабря по 30 апреля участок улицы от Белорусской и Свердлова закрывают из-за ремонта дороги. Ходить все это время там будет только трамвай.

Как пояснили в администрации Ленинского района, сейчас началась реконструкция последнего отрезка Ульяновской, который не вошел в проект ГП «Минсктранс». Привести в порядок всю улицу город наметил к Европейским играм. Поэтому и были определены новый заказчик — УКС Мингорисполкома — и новый подрядчик — «Трест № 15 «Спецстрой».

Но почему этого нельзя было сделать параллельно с ремонтом трамвайных путей?

Как поясняет заместитель директора УКС Михаил Тишутин, это делать не получалось потому, что это разные процессы, у которых разные заказчики. Чтобы строители не мешали друг другу, работы пришлось выполнять поочередно. К тому же нужно было увязать финансирование объектов.

— Сейчас определился генподрядчик, с ним заключен договор, и организация приступила к работам. Сроки строительства продиктованы технологией производства, мы не можем ее нарушать. Однако будем предпринимать все усилия для быстрейшего завершения процесса. Для оптимальной работы потребовалось также закрыть движение транспорта на участке улицы, — сказал Тишутин.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

У горожан также возникают вопросы: почему движение на участке приостанавливают почти на 5 месяцев, что здесь будут делать?

Специалист отмечает, что во время реконструкции трамвайных путей, здесь не только укладывали новое рельсовое полотно по бесшпальной технологии, но и переделывали инженерные сети, меняли асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновляли тротуары. То есть шел капремонт всей улицы.

— Предстоит перекладка сетей глубокого заложения (водопровода, ливневой канализации), которые попадают в зону производства работ. Также на участке от Белорусской до Свердлова дорогу расширят: со стороны стадиона «Динамо» появится еще одна полоса. На всей проезжей части заменят асфальтобетонное покрытие. Трамвайные пути затронуты не будут, поскольку они уже реконструированы. Лишь на остановке возле БГТУ появится такой же навес с островком безопасности, как и на остановке возле стадиона «Динамо», — объяснил замдиректора УКСа.

После обновления на участке Ульяновской при движении в сторону вокзала будут три полосы, в сторону Октябрьской — две.

 
Теги: Минск
 
 
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