«Белпочта» временно прекратила прием почтовых отправлений в Канаду

Как сообщили представители РУП «Белпочта», с 15 ноября 2018 года по просьбе оператора «Canada Post» закрыт прием всей почты в Канаду. Данная мера связана с продолжающимися забастовками почтовых работников в Канаде, которые вызвали задержки в обработке во всей почтовой сети.

Кроме того, сортировочные центры Канады осуществляют транзитную обработку и пересылку корреспонденции в ряд стран Северной и Южной Америки. Поэтому «Белпочта» также была вынуждена закрыть прием приоритетных отправлений письменной корреспонденции в Антигуа и Барбуду, Багамы, Барбадос, Белиз, Бенин, Бермуды, Венесуэлу, Гваделупу, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Каймановы острова, Колумбию, Коста-Рику, Мартинику, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сен-Пьер и Микелон, Сен-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, Уругвай и Ямайку.

О том, когда возобновится прием почтовых отправлений в эти страны, пока неизвестно. «Белпочта» обещает оперативно сообщить об этом.