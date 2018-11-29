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«Белпочта» временно прекратила прием почтовых отправлений в Канаду

30.11.2018 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белпочта» временно прекратила прием почтовых отправлений в Канаду
Фото из открытых источников

Как сообщили представители РУП «Белпочта», с 15 ноября 2018 года по просьбе оператора «Canada Post» закрыт прием всей почты в Канаду. Данная мера связана с продолжающимися забастовками почтовых работников в Канаде, которые вызвали задержки в обработке во всей почтовой сети.

«Белпочта» временно прекратила прием почтовых отправлений в Канаду Куда обращаться, чтобы починить почтовый ящик?

Кроме того, сортировочные центры Канады осуществляют транзитную обработку и пересылку корреспонденции в ряд стран Северной и Южной Америки. Поэтому «Белпочта» также была вынуждена закрыть прием приоритетных отправлений письменной корреспонденции в Антигуа и Барбуду, Багамы, Барбадос, Белиз, Бенин, Бермуды, Венесуэлу, Гваделупу, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Каймановы острова, Колумбию, Коста-Рику, Мартинику, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сен-Пьер и Микелон, Сен-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, Уругвай и Ямайку.

О том, когда возобновится прием почтовых отправлений в эти страны, пока неизвестно. «Белпочта» обещает оперативно сообщить об этом.

 
 
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Данная мера связана с продолжающимися забастовками почтовых работников в Канаде и невозможностью граждан вовремя получить посылки и письма.
 
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