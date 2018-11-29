Сегодня, 30 ноября, в целях профилактики ДТП в зимний период в стране проводится единый день безопасности дорожного движения «Зима» на колесах – не будет заносов!». Напоминаем, с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами, которые устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОГАИ Осиповичского РОВД информирует: 30 ноября — единый день безопасности дорожного движения Сегодня, 30 ноября, в целях профилактики ДТП в зимний период в стране проводится единый день безопасности дорожного движения «Зима» на колесах – не будет...