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220 тонн, 8,5 метров в высоту. Как через Витебщину везут груз с оборудованием для БелАЭС

30.11.2018 13:26 — Разное | Tut.by  
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Через Витебскую область едет автопоезд с оборудованием для БелАЭС, сообщает «Витебскэнерго».


Фото: РУП «Витебскэнерго»

29 ноября автопоезд длиной около 40 метров с оборудованием для Белорусской АЭС проехал через Лепельский район.

Груз габаритный — высотой 8,5 метра, весом более 220 тонн. Чтобы он смог проехать по дорогам Лепельского района, задействовали 7 бригад, 2 автогидроподъемника и 27 работников.

По пути следования груза энергетики кратковременно отключали 21 высоковольтную линию электропередачи (потребителей заранее переключали на резервные источники), а также временно демонтировали провода на двух пересечениях дороги с ЛЭП.

— Для обеспечения безопасного проезда автопоезда энергетики поднимали провода специальными изолированными штангами с применением средств индивидуальной защиты. Фирма «Стоун Логистик», обеспечивающая перевозку груза, использует легковую машину с телескопической штангой, выставленной на высоту груза, — для контроля проезда автопоезда под линиями электропередачи, — поясняют в «Витебскэнерго».


Фото: РУП «Витебскэнерго»

Сегодня груз с оборудованием для БелАЭС проезжает через Докшицкий, Глубокский и Поставский районы. Его сопровождают местные энергетики.

 
 
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Груз габаритный - высотой 8,5 метра, весом более 220 тонн. Чтобы он смог проехать по дорогам Лепельского района, задействовали 7 бригад, 2 автогидроподъемника и 27...
 
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