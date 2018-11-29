В жлобинских лесах новое пополнение

С целью распространения в Жлобинских лесах новых охотничьих видов диких животных, сюда доставили 25 благородных оленей. Новосёлов разместили в вольере у посёлка Весёлый Малевичского сельсовета. Здесь животные пройдут адаптацию, а затем их выпустят на волю.

Благородный олень для Жлобинских лесов уже не в новинку. Ещё в прошлом году на вольные хлеба было выпущено столько же этих животных, завезённых к нам из национального парка «Припятский». Директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Леонид Бондаренко рассказал:

– На воле благородные олени чувствуют себя прекрасно. Для них наши леса стали уже родным домом. Животные не забывают и свой вольер, в котором проходили адаптацию. Часто приходят сюда, где мы их подкармливаем. Пока этим красивым четвероногим обитателям лесов не стоит бояться охотничьего выстрела. На протяжении пяти лет охотиться на них запрещено. За это время благородные олени могут спокойно увеличивать свою популяцию.





– А откуда на этот раз привезли оленей?

– Из Литвы.

– Как долго они будут находиться в вольере?

– До начала осени следующего года. Охотники будут их кормить и следить за их здоровьем.

Николай ШУКАНОВ.

На снимках: обед в вольере у благородных оленей – строго по расписанию.

Фото автора.

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