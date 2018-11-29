﻿ В жлобинских лесах новое пополнение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В жлобинских лесах новое пополнение

30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В жлобинских лесах новое пополнение

С целью распространения в Жлобинских лесах новых охотничьих видов диких животных, сюда доставили 25 благородных оленей. Новосёлов разместили в вольере у посёлка Весёлый Малевичского сельсовета. Здесь животные пройдут адаптацию, а затем их выпустят на волю. 

Благородный олень для Жлобинских лесов уже не в новинку. Ещё в прошлом году на вольные хлеба было выпущено столько же этих животных, завезённых к нам из национального парка «Припятский». Директор районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Леонид Бондаренко рассказал:

– На воле благородные олени чувствуют себя прекрасно. Для них наши леса стали уже родным домом. Животные не забывают и свой вольер, в котором проходили адаптацию. Часто приходят сюда, где мы их подкармливаем. Пока этим красивым четвероногим обитателям лесов не стоит бояться охотничьего выстрела. На протяжении пяти лет охотиться на них запрещено. За это время благородные олени могут спокойно увеличивать свою популяцию.


– А откуда на этот раз привезли оленей?

– Из Литвы.

– Как долго они будут находиться в вольере?

– До начала осени следующего года. Охотники будут их кормить и следить за их здоровьем.

Николай ШУКАНОВ.

На снимках: обед в вольере у благородных оленей – строго по расписанию.

Фото автора.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube


 

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью распространения в Жлобинских лесах новых охотничьих видов диких животных, сюда доставили 25 благородных оленей. Новосёлов разместили в вольере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина направила в Гаагу документ с правовой квалификацией конфликта с Россией на море - глава МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика