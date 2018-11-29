Выездные личные приемы руководства Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Старовойтов Игорь Григорьевич 5 декабря с 11.00 до 13.00 проведет выездной личный прием на базе администрации Железнодорожного района города Гомеля по адресу: г. Гомель, пр. Победы, д.19, кабинет 211.

Телефон для предварительной записи на прием 8(0232) 33 99 53.

Предварительная запись заканчивается 4 декабря в 17.30.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Лобович Андрей Валентинович 7 декабря с 11.00 до 13.00 проведет выездной личный прием на базе Лоевского районного исполнительного комитета по адресу: г.п. Лоев, ул. Ленина, д.2, кабинет 2.10.

Телефоны для предварительной записи на прием 8(02347) 4 22 10, 8(02347) 4 02 37.

Предварительная запись заканчивается 6 декабря в 17.30.





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