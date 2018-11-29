«Белорусский союз женщин»: активистки Жлобинщины подвели итоги работы

В исторической и архитектурной «жемчужине» Жлобинщины – усадьбе Козел-Поклевских – состоялась отчётно-выборная конференция Жлобинской районной организации ОО «Белорусский союз женщин».

На женском форуме активистки этого общественного объединения подвели итоги работы за 2 с половиной года. Сегодня организация насчитывает в своих рядах около 3 тысяч человек, отметила в своём выступлении её лидер, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат Гомельского областного Совета депутатов Галина Мельникова. Она подчеркнула, что сегодня, как и на всех этапах своего существования, организация идёт в ногу со всем женским сообществом Беларуси и активно участвует в жизни страны, региона и своей малой родины.

Лидер озвучила инициативы районной организации, которые направлены на поддержку семьи, женщин-матерей, детей-сирот, ветеранов. Такие проекты, как «Тепло женских сердец», «Семья – всему начало», «Собери ребёнка в школу», «Мы вас поздравляем, боевые подруги», и многие другие получили большой общественный резонанс в районе.

Опытом работы поделились председатели первичек: ОАО «БМЗ» – Елена Волкова и Майского сельского совета – Наталья Крипиневич. Лучшие представительницы женского движения района были награждены грамотами Жлобинской районной организации ОО «Белорусский союз женщин».

Участие в работе конференции приняла председатель Гомельской областной организации ОО «БСЖ» Галина Пашед.

Людмила ОРЁЛ.

Фото Натальи МЕХ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "

Наш канал на YouTube



