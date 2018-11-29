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3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии:

30.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии:3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии:

С 09.00 до 10.00 — с начальником управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
Игорем Павловичем МИХАЛЬКОВЫМ
по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов в рамках адаптации к трудовой деятельности по телефону: 8 (0232) 75-57-30;

С 10.00 до 11.00 — с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
Александром Владимировичем ЛЯШЕНКО
по вопросам социальной поддержки инвалидов, в том числе обеспечения техническими средствами социальной реабилитации по телефону: 8 (0232) 75-61-64;

С 10.00 до 11.00 — с начальником управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
Ларисой Андреевной ФИЛИПЦОВОЙ
по вопросам пенсионного обеспечения по телефону: 8 (0232) 75-68-20;

С 11.00 до 12.00 — с начальником управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
Галиной Владимировной МОРОЗ
по вопросам социальной поддержки инвалидов по телефону: 8 (0232) 75-44-39.

 

 
 
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3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии: С 09.00 до 10.00 — с начальником управления занятости населения комитета по труду,...
 
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