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3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии:
30.11.2018 — Разное | Лоевский край
3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии:
С 09.00 до 10.00 — с начальником управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
С 10.00 до 11.00 — с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
С 10.00 до 11.00 — с начальником управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
С 11.00 до 12.00 — с начальником управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома
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3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии: С 09.00 до 10.00 — с начальником управления занятости населения комитета по труду,...
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