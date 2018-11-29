3 декабря в рамках мероприятий ко Дню инвалидов пройдут прямые телефонные линии:

С 09.00 до 10.00 — с начальником управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома

Игорем Павловичем МИХАЛЬКОВЫМ

по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов в рамках адаптации к трудовой деятельности по телефону: 8 (0232) 75-57-30;

С 10.00 до 11.00 — с заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома

Александром Владимировичем ЛЯШЕНКО

по вопросам социальной поддержки инвалидов, в том числе обеспечения техническими средствами социальной реабилитации по телефону: 8 (0232) 75-61-64;

С 10.00 до 11.00 — с начальником управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома

Ларисой Андреевной ФИЛИПЦОВОЙ

по вопросам пенсионного обеспечения по телефону: 8 (0232) 75-68-20;

С 11.00 до 12.00 — с начальником управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома

Галиной Владимировной МОРОЗ

по вопросам социальной поддержки инвалидов по телефону: 8 (0232) 75-44-39.