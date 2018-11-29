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Украина направила в Гаагу документ с правовой квалификацией конфликта с Россией на море - глава МИД

30.11.2018 13:43 — Разное | Интерфакс  
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Украинская сторона направила в Международный арбитражный суд (г.Гаага, Нидерланды) документ, в котором утверждает, что Россия способствует усугублению конфликта ввиду последних событий в акватории Черного и Азовского морей, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы работаем в контексте наших судебных исков. Вчера мы направили очень детальный документ в международный арбитраж в Гааге, где аргументировали относительно ухудшения нашего спора, учтя все последние события и осуществив их международно-правовую квалификацию", - сказал П.Климкин на совещании у президента Украины Петра Порошенко об усилении обороноспособности страны в пятницу утром.

Глава МИД подчеркнул, что "Россия осуществила не одно, а несколько фундаментальных нарушений международного права". "Первое - это акты агрессии... Актами агрессии является не только обстрел, захват наших суден и ранение наших моряков, но также и таран... Во вторых, Россия осуществила узурпацию наших суверенных прав о свободе навигации в соответствии с Конвенцией о морском праве. При чем я хочу подчеркнуть, что речь идет именно о свободе навигации, потому что только что начальник Генерального штаба проинформировал нас, что наши моряки строго соблюдали правил безопасности навигации", - сказал П.Климкин.

Министр отметил, что Украина сформировала свою международно-правовую позицию и получили на сегодня поддержку этой позиции со стороны международных партнеров: "Об этом свидетельствуют их заявления".

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе - это провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине. "Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - сказал В.Путин, выступая 28 ноября на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!"

По его словам, рейтинг нынешнего главы Украины (Петра Порошенко - ИФ) находится на пятой строчке, "у него есть шансы не войти даже во второй тур". "Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - отметил В.Путин.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ВМС Украины сообщили в Facebook, что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в ряде областей Украины военного положения. Соответствующий указ президента Петра Порошенко вечером 26 ноября утвердила Верховная рада Украины. Военное положение введено на 30 дней в 10 областях. Украинские военные соединения 26 ноября были приведены в полную боевую готовность.

Кроме того, в Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

 
 
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Украинская сторона направила в Международный арбитражный суд (г.Гаага, Нидерланды) документ, в котором утверждает, что Россия способствует усугублению конфликта...
 
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