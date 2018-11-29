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Белорусская часовня в Лондоне названа лучшим религиозным зданием года
Ведущие архитекторы мира признали лучшим религиозным зданием года небольшую белорусскую мемориальную часовню, расположенную в Лондоне. Свое решение они объявили на Всемирном фестивале архитектуры, проходящем в эти дни в Амстердаме.
Награды Всемирного фестиваля архитектуры называют аналогом "киношного" "Оскара". А сам фестиваль собирает несколько тысяч архитекторов со всего мира. В борьбе за звание лучшего религиозного здания В финале голосования белорусская часовня соревновалась с архитектурными объектами в Анкаре, Стамбуле (Турция), Пхетчабуне (Таиланд), Тегеране (Иран), Канпуре (Индия), в Каштелу-Бранку (Португалия) и Сингапуре.
Белорусская часовня в Лондоне выполнена из древесины. В ней располагается белорусская греко-католическая церковь. А один из ее прихожан, уроженец Гонконга Цзвай Со, и стал архитектором часовни.
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Ведущие архитекторы мира признали лучшим религиозным зданием года небольшую белорусскую мемориальную часовню, расположенную в Лондоне. Свое решение они объявили...
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