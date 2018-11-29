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Лукашенко потребовал повысить эффективность льняной отрасли

30.11.2018 13:05 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность  льняной отрасли страны.

"Это хорошо, что на рынке все меньше государств (которые выращивают лен – ИФ). Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать (часть сырья по импорту - ИФ). Эта отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует", - сказал А.Лукашенко в ходе посещения Оршанского льнокомбината в пятницу.

Слова президента приводит его пресс-служба.

Как проинформировали в пресс-службе, на модернизированном Оршанском льнокомбинате остаются незагруженными около трети мощностей, а часть льноволокна для переработки приходится закупать за рубежом.  Это сказывается на цене конечной продукции и эффективности предприятия в целом.

По словам вице-премьера Михаила Русого и губернаторов, в планы по льну в текущем году вмешались неблагоприятные погодные условия. Однако президент подчеркнул, что недопустимо пенять лишь на этот фактор, указав на недоработки и в прошлые годы. "Нам нужен не только госзаказ, нам нужно эффективное производство", - сказал он.

 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность  льняной отрасли страны.
 
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