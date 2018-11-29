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Как одеваются спортсмены на прием к Лукашенко и в какой одежде президент ходит болеть за белорусов

30.11.2018 13:52 — Разное | Tut.by  
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27 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко принимал в своем рабочем кабинете первую ракетку Беларуси Арину Соболенко. Арина была одета неформально: толстовка, треники, кроссовки. Часто в неформальном виде на публике появляется и президент — когда ходит на стадионы поддержать звезд белорусского и мирового спорта. SPORT.TUT.BY вспоминает как раз такие случаи.

Как одеваются спортсмены, когда идут к президенту?

10 сентября 2015 года в гости к Александру Лукашенко заглянула биатлонистка Дарья Домрачева. Тогда еще трехкратная олимпийская чемпионка и Герой Беларуси пришла к президенту не с пустыми руками. Она передала ему копию большого Хрустального глобуса. Эту награду как победительница Кубка мира Дарья получила за успешно проведенный сезон 2014/2015. Домрачева была в туфлях на платформе, в темной блузке и бежевых брюках.


Фото: president.gov.by

Спустя неделю после визита Домрачевой к Лукашенко заглянула экс-первая ракетка мира и двукратная победительница открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко. Новость об этом шла первой в вечернем выпуске новостей на телеканале СТВ. На Виктории были зауженные джинсы и кожаная курка.


Фото: ctv.by

20-летняя Арина Соболенко на встрече с Лукашенко, которая, как сообщила пресс-служба президента, прошла по инициативе теннисистки, была одета еще свободнее — в спортивное.


Фото: president.gov.by

На Арине была все та же одежда, что и нескольким часами ранее, когда она давала мастер-класс в СДЮШОР по теннису «Смена».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как одевается президент, когда ходит на стадион поддержать любимых спортсменов?

Февраль 1998 года, Олимпийские игры в Нагано. Александр Лукашенко в спортивном костюме переживал за сборную Беларуси по хоккею в матче с Соединенными Штатами Америки (2:5).


Фото: Reuters

Февраль 2004 года. За победным для Беларуси матчем Кубка Дэвиса с командой России (3:2) Лукашенко наблюдал в спортивной куртке и кепке, исполненной в государственных цветах. На фото президент обнимает Владимира Волчкова. Он принес решающее очко белорусскому коллективу.


Фото: Reuters

Ноябрь 2010 года. После завершения благотворительного матча в Минске между датчанкой Каролин Возняцки (на фото слева), тогда первой ракеткой мира, и Викторией Азаренко теннисистки пригласили на корт Александра Лукашенко. Он не стал переодеваться и сыграл с девушками в водолазке, брюках и без обуви.


Фото: Reuters

Февраль 2014 года, Олимпийские игры в Сочи. Президент принимал у себя в резиденции в Сочи — санатории «Беларусь», олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и других членов биатлонной команды, будучи в спортивном костюме.


Кадр СТВ

Май 2014 года, чемпионат мира по хоккею в Минске. За финалом турнира Россия — Финляндия президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдал в компании своего российского коллеги Владимира Путина. Рубашке Лукашенко предпочел футболку-поло.


Фото: Reuters

Февраль 2017 года. После исторического выхода в Мировую группу Кубка Федерации белорусские теннисистки впервые за пять лет проводили матч дома, в «Чижовка-Арене». После победы над командой Нидерландов (4:1) Александр Лукашенко в спортивном костюме заглянул в раздевалку к белорусским девушкам: Арина Соболенко, Вера Лапко, Александра Саснович и Ольга Говорцова (слева направо).


Фото: president.gov.by

Ноябрь 2017 года. Перед финалом Кубка Федерации в дебютном сезоне белорусских теннисисток в Мировой группе против США (2:3), который проходил в «Чижовка-Арене», президент снова зашел в раздевалку к девушкам. На этот раз на Лукашенко была кофта на молнии и брюки.


Фото: president.gov.by
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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27 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко принимал в своем рабочем кабинете первую ракетку Беларуси Арину Соболенко. Арина была одета неформально:...
 
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