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По примеру Беларусбанка. В Беларуси еще один банк приостановил выдачу кредитов на жилье
БПС-Сбербанк приостановил выдачу потребительских кредитов и ограничил прием новых кредитных заявок на приобретение жилья. При этом банк продолжает обслуживать ранее выданные кредиты в полном объеме.
— С 30 ноября 2018 года БПС-Сбербанк приостанавливает прием новых кредитных заявок на приобретение жилья, а также выдачу кредитов на потребительские нужды. Данное ограничение не затрагивает прием кредитных заявок на действующих условиях по продуктам «Geely cо Сбербанком», а также по кредитам, предоставляемым населению на льготных основаниях в рамках Указа № 240, — рассказали в БПС-Сбербанке.
Также в банке рассказали, что заявки на кредит, которые подали до 30 ноября 2018 года, будут рассмотрены в соответствии со старыми условиями кредитования (условиями, действовавшими на момент обращения).
«Текущие изменения кредитной линейки Банка для физических лиц вызваны необходимостью комплексного пересмотра процентных ставок по ряду кредитов, а также ее обновления», — объяснили в пресс-службе.
Напомним, ранее Беларусбанк
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БПС-Сбербанк приостановил выдачу потребительских кредитов и прием новых кредитных заявок на приобретение жилья.
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