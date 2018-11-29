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В Минском районе муж пытал женщину утюгом

30.11.2018 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минском районе муж пытал женщину утюгом
Фото из открытых источников

30 ноября с травмами и ожогами за медицинской помощью обратилась 36-летняя жительница агрогородка Петришки Минского района.

Как стало известно, накануне между сожителями из-за ревности произошел конфликт. 34-летний хозяин дома, который к тому же был в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину. Он бил ее руками и ногами, а потом обжёг её раскалённым утюгом, пишет БЕЛТА.

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело.
 

 
 
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Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело.
 
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