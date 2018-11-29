|
Украина ограничила въезд в страну для граждан России
Новости Украины. Речь идет о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, усилен контроль на пограничных пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение было озвучено на совещании по усилению обороноспособности с участием украинского лидера. Запрет не коснется лишь тех россиян, которые едут в Украину в каких-либо гуманитарных целях, например, на похороны.
Напоминаем: с 28 ноября в 10 областях страны действует
Новости по теме
‡агрузка...
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Украина ограничила въезд в страну для граждан России
Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе
Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на саммите
Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта
В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек
Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Речь идет о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, усилен контроль на пограничных пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)