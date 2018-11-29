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Украина ограничила въезд в страну для граждан России

30.11.2018 14:00 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Речь идет о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, усилен контроль на пограничных пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина ограничила въезд в страну для граждан России

Такое решение было озвучено на совещании по усилению обороноспособности с участием украинского лидера. Запрет не коснется лишь тех россиян, которые едут в Украину в каких-либо гуманитарных целях, например, на похороны.

Напоминаем: с 28 ноября в 10 областях страны действует военное положение.
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Новости Украины. Речь идет о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, усилен контроль на пограничных пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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