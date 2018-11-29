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Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

30.11.2018 13:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стрелявшего из охотничьего ружья в человека задержали в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

Сообщение в милицию поступило 28 ноября. 27-летний житель деревни Оздятичи сообщил, что у него огнестрельное ранение. На место выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что нападавший был хорошо знаком со своей жертвой.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

К моменту прибытия правоохранителей стрелок скрылся в направлении леса. На поиски были брошены все силы, введен специальный план «Сирена».

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

Разыскиваемого задержала засадная группа. Она находилась у одного из предполагаемых выходов мужчины из леса. Сопротивления злоумышленник не оказал.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
При нем не было обнаружено оружия. В ходе первоначальных опросов выяснилось, что он его спрятал недалеко от своего места жительства. Эта информация в последующем подтвердилась. Оружие было изъято в одном из заброшенных домов неподалеку от этой деревни.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Речь идет о покушении на убийство. Законодательство предусматривает за данное преступление весьма серьезные меры ответственности.

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

По предварительным данным, причина произошедшего – затяжной конфликт на бытовой почве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Новости Беларуси. Стрелявшего из охотничьего ружья в человека задержали в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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