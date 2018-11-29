|
Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе
Новости Беларуси. Стрелявшего из охотничьего ружья в человека
Сообщение в милицию поступило 28 ноября. 27-летний житель деревни Оздятичи сообщил, что у него огнестрельное ранение. На место выехали сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что нападавший был хорошо знаком со своей жертвой.
К моменту прибытия правоохранителей стрелок скрылся в направлении леса. На поиски были брошены все силы, введен специальный план «Сирена».
Разыскиваемого задержала засадная группа. Она находилась у одного из предполагаемых выходов мужчины из леса. Сопротивления злоумышленник не оказал.
Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Речь идет о покушении на убийство. Законодательство предусматривает за данное преступление весьма серьезные меры ответственности.
По предварительным данным, причина произошедшего – затяжной конфликт на бытовой почве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Новости по теме
‡агрузка...
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Украина ограничила въезд в страну для граждан России
Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе
Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на саммите
Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта
В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек
Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стрелявшего из охотничьего ружья в человека задержали в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)