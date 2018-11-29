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«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.
Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
К национальной белорусской я могу отнести, например, овсяный кисель – панацея молодости. Его почти никто не делает, готовится он очень просто. Люди могут его пить, женщины раньше использовали в виде масок.
Всё, что касается речной рыбы, грибов, даров леса – вот это национальное белорусское.
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский. Драники по-сардински: необычный...
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