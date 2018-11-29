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«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо

30.11.2018 13:20 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.

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Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
Я вам скажу по секрету: драники это не белорусская еда, потому что в Беларуси картофель появился, если я не ошибаюсь, в 1627 или 1629 году. Поэтому да, он как бы тут растёт замечательно, очень вкусно – этого не отнять. Но это не национальная белорусская еда.

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо

К национальной белорусской я могу отнести, например, овсяный кисель панацея молодости. Его почти никто не делает, готовится он очень просто. Люди могут его пить, женщины раньше использовали в виде масок.

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо

Всё, что касается речной рыбы, грибов, даров леса вот это национальное белорусское.

«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский. Драники по-сардински: необычный...
 
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