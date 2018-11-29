|
«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский.
Есть ли похожие блюда в белорусской кухне и сардинской?
Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси:
У них есть ещё интересный десерт, не помню точно название, он в виде солнышка, в середине творог – это белорусская калитка. То, что делается у нас, только они делают из пшеничной муки, а мы делаем из ржаной. Один в один.
Вы научили каким-нибудь приёмам из белорусской кухни, чего они знать не знали?
Александр Чикилевский:
Новости по теме
‡агрузка...
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Украина ограничила въезд в страну для граждан России
Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе
Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на саммите
Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта
В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек
Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У них был шок – как из 3 овощей сделать такой замечательный суп!» Как белорусы учили итальянцев готовить холодник
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси – Александр Чикилевский. «Драники – это не белорусская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)