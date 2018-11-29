|
В Пуховичском районе 50-летняя женщина попала под колёса Citroen и Renault
Новости Беларуси. 29 ноября в полседьмого вечера возле посёлка Дружный Пуховичского района произошёл двойной наезд на 50-летнюю женщину.
Как
Пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё наехал Renault Megane с 23-летним молодым человеком за рулём.
Жительница Пуховичского района погибла на месте.
Известно, что гражданка не была обозначена световозвращающими элементами. В момент аварии оба водителя были трезвыми.
На неделе в Логойском районе BMW и Iveco наехали на пешехода.
Новости по теме
‡агрузка...
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
Украина ограничила въезд в страну для граждан России
Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе
Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на саммите
Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта
В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек
Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых
Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 ноября в полседьмого вечера возле посёлка Дружный Пуховичского района произошёл двойной наезд на 50-летнюю женщину. Как сообщает УГАИ УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)