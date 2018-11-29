ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пуховичском районе 50-летняя женщина попала под колёса Citroen и Renault

30.11.2018 13:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 29 ноября в полседьмого вечера возле посёлка Дружный Пуховичского района произошёл двойной наезд на 50-летнюю женщину.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 57-летний мужчина на Citroen Xsara Picasso ехал по трассе Р-69. На 54 км дороги машина сбила находившуюся на проезжей части гражданку.  

Пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё наехал Renault Megane с 23-летним молодым человеком за рулём.  

Жительница Пуховичского района погибла на месте.  

Известно, что гражданка не была обозначена световозвращающими элементами. В момент аварии оба водителя были трезвыми.  

На неделе в Логойском районе BMW и Iveco наехали на пешехода. 

78-летний минчанин погиб – здесь подробности.  
Новости по теме

В Логойском районе в результате двойного наезда погиб мужчина

Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой

Под Слуцком при столкновении ЗИЛа и Scania у бензовоза оторвало кабину с водителем

Два года строгого режима получит житель Минского района за вождение в нетрезвом виде

В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Смолевичском районе при столкновении Renault и Fiat погиб человек

В Минском районе водитель насмерть сбил 60-летнего велосипедиста

В Дзержинском районе Volkswagen насмерть сбил 38-летнего мужчину
‡агрузка...
Новости 24 часа

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Украина ограничила въезд в страну для граждан России

Названа вероятная причина стрельбы в Борисовском районе

Саммит G20 в Аргентине: какие темы будут основными на саммите

Ангела Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за поломки самолёта

В Гонконге такси столкнулось с туристическим автобусом: погибли 5 человек

Из тюрьмы в Индонезии сбежали более 100 заключённых

Частицы лунного грунта продали на аукционе в США за 855 тысяч долларов

Все новости
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 ноября в полседьмого вечера возле посёлка Дружный Пуховичского района произошёл двойной наезд на 50-летнюю женщину.   Как сообщает УГАИ УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подверг критике руководство АПК и губернаторов за недоработки в льнопроизводстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика