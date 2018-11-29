Семинары для учителей биологии и географии

В рамках семинара «Организационно-содержательные аспекты учебно-исследовательской деятельности учащихся по биологии» будут рассмотрены следующие вопросы:

особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся в процессе изучения биологии;

научное исследование и учебно-исследовательская деятельность учащихся; типология учебных исследований школьников;

управление исследовательской деятельностью учащихся;

этапы учебного исследования; выбор темы учебных исследований учащихся;

критерии оценки эффективности исследовательской деятельности и оценки работы учащихся;

требования к учителю – организатору исследовательской деятельности;

демонстрация учительских практик по организации исследовательской деятельности учащихся в образовательном процессе по биологии.

В этот же день будет организовано обучение учителей географии на тему «Конструирование современного учебного занятия по географии». Будут рассмотрены:

особенности построения модели современного учебного занятия по географии на основе применения инновационных методов и средств обучения, использование нетрадиционных форм организации учебно-познавательной деятельности в режиме развития учащихся;

формы организации современного учебного занятия на примере коллективного творческого сотрудничества учителя и ученика в процессе проектно-исследовательской деятельности.

Семинары проводятся на платной основе.

Начало мероприятий в 10.00.

Место проведения: г. Минск, ул. Серова, 18.

По организационным вопросам обращаться по телефону 8 (017) 363 09 63 (Ольга Александровна Артемова, начальник отдела естественно-математических и технологических дисциплин Минского областного института развития образования).