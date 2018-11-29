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Семинары для учителей биологии и географии

30.11.2018 — Разное | Единство  
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В рамках семинара «Организационно-содержательные аспекты учебно-исследовательской деятельности учащихся по биологии» будут рассмотрены следующие вопросы:

  • особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся в процессе изучения биологии;
  • научное исследование и учебно-исследовательская деятельность учащихся; типология учебных исследований школьников;
  • управление исследовательской деятельностью учащихся;
  • этапы учебного исследования; выбор темы учебных исследований учащихся;
  • критерии оценки эффективности исследовательской деятельности и оценки работы учащихся;
  • требования к учителю – организатору исследовательской деятельности;
  • демонстрация учительских практик по организации исследовательской деятельности учащихся в образовательном процессе по биологии.

В этот же день будет организовано обучение учителей географии на тему «Конструирование современного учебного занятия по географии». Будут рассмотрены:

  • особенности построения модели современного учебного занятия по географии на основе применения инновационных методов и средств обучения, использование нетрадиционных форм организации учебно-познавательной деятельности в режиме развития учащихся;
  • формы организации современного учебного занятия на примере коллективного творческого сотрудничества учителя и ученика в процессе проектно-исследовательской деятельности.

Семинары проводятся на платной основе.

Начало мероприятий в 10.00.

Место проведения: г. Минск, ул. Серова, 18.

По организационным вопросам обращаться по телефону 8 (017) 363 09 63 (Ольга Александровна Артемова, начальник отдела естественно-математических и технологических дисциплин Минского областного института развития образования).

http://uomoik.gov.by/

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря 2018 года на базе Минского государственного областного лицея пройдут семинары для учителей биологии и географии учреждений общего среднего образования.
 
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