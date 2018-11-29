Семинары для учителей биологии и географии

В рамках семинара «Организационно-содержательные аспекты учебно-исследовательской деятельности учащихся по биологии» будут рассмотрены следующие вопросы:
- особенности организации исследовательской и проектной деятельности учащихся в процессе изучения биологии;
- научное исследование и учебно-исследовательская деятельность учащихся; типология учебных исследований школьников;
- управление исследовательской деятельностью учащихся;
- этапы учебного исследования; выбор темы учебных исследований учащихся;
- критерии оценки эффективности исследовательской деятельности и оценки работы учащихся;
- требования к учителю – организатору исследовательской деятельности;
- демонстрация учительских практик по организации исследовательской деятельности учащихся в образовательном процессе по биологии.
В этот же день будет организовано обучение учителей географии на тему «Конструирование современного учебного занятия по географии». Будут рассмотрены:
- особенности построения модели современного учебного занятия по географии на основе применения инновационных методов и средств обучения, использование нетрадиционных форм организации учебно-познавательной деятельности в режиме развития учащихся;
- формы организации современного учебного занятия на примере коллективного творческого сотрудничества учителя и ученика в процессе проектно-исследовательской деятельности.
Семинары проводятся на платной основе.
Начало мероприятий в 10.00.
Место проведения: г. Минск, ул. Серова, 18.
По организационным вопросам обращаться по телефону 8 (017) 363 09 63 (Ольга Александровна Артемова, начальник отдела естественно-математических и технологических дисциплин Минского областного института развития образования).