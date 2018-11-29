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Компанию Кныровича признали банкротом
30.11.2018 13:57 — Разное | Ежедневник
Компания «СарматТермо-Инжиниринг», основным владельцем которой был бизнесмен Александр Кнырович, признана банкротом и будет ликвидирована.
Суд объявил, что долг компании превышает 11,2 млн рублей. Поэтому приводится в действие план ее ликвидации. Этот процесс должны завершить до 19 ноября 2019 года. В том числе должно быть распродано имущество. Какое именно, пока неизвестно, пишет
Напомним, что ранее Александр Кнырович был осужден на 6 лет с лишением свободы в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. Он был известен как бизнес-ангел и ментор стартаперов.
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Компания «СарматТермо-Инжиниринг», основным владельцем которой был бизнесмен Александр Кнырович, признана банкротом и будет ликвидирована.
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