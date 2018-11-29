В Минске после столкновения опрокинулись два автомобиля

В столице грузовик не уступил дорогу легковушке, оба транспортных средства опрокинулись. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





Авария произошла 30 ноября, около 12.30, на улице Домашевской. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля ГАЗ ехал во второй полосе со стороны улицы Харьковской в направлении улицы Тимирязева. При перестроении в соседнюю полосу он не уступил дорогу попутному Renault, которым управлял 51-летний мужчина. В результате столкновения оба транспортных средства опрокинулись на бок.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.