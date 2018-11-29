|
15 декабря в Пинске выберут "Прыгажуню Палесся-2018"
30.11.2018 — Разное | Пинский Вестник
>
15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14 девушек в возрасте от 16 до 22 лет. На следующей неделе мы познакомим вас с каждой претенденткой на корону!
Приглашаем пинчан и гостей города посетить финал конкурса, который пройдет в городском Доме культуры 15 декабря в 18.30. Вход платный – 7 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)