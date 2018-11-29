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15 декабря в Пинске выберут "Прыгажуню Палесся-2018"

30.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14 девушек в возрасте от 16 до 22 лет. На следующей неделе мы познакомим вас с каждой претенденткой на корону!

  Приглашаем пинчан и гостей города посетить финал конкурса, который пройдет в городском Доме культуры 15 декабря в 18.30. Вход платный – 7 рублей.



 
 
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  15 декабря в Пинске выберут самую красивую девушку города в рамках традиционного конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2018». В нынешнем году в нем участвуют 14...
 
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