В Верхнедвинской гимназии дали клятву учащиеся таможенного класса

В Год малой родины в гимназии открылся таможенный класс – первый в Витебской области. Через три месяца 23 ученика 10 «А» в присутствии своих родных и близких, учителей и школьных друзей дали клятву учащихся таможенного класса.

Поздравляя ребят с этим событием, директор гимназии Г.Н. Васёха отметила, что задачей педагогов является формирование у учащихся активной жизненной позиции, помощь в осуществлении профессионального самоопределения.

Профессия таможенника – интересная, трудная и нужная, ведь она призвана защищать экономические рубежи нашего государства. Об этом говорила заместитель председателя райисполкома Т. В. Севалкина. Она заверила, что на малой родине всегда ждут своих выпускников, пожелала ребятам отличной учёбы и достижения намеченных целей.



С торжественным событием участников поздравил начальник Витебской таможни П. А. Лобачёв. Он отметил, что решение стать учеником таможенного класса – первый осознанный шаг к выбору будущей профессии. Павел Анатольевич выразил уверенность, что учёба и сотрудничество таможни с гимназией позволят ребятам в дальнейшем удостовериться в правильности принятого решения, поступить в высшие учебные заведения, а по их окончании стать высококвалифицированными специалистами.



Ученики таможенного класса показывают пример не только в учёбе, но и в общественной жизни. Младшие школьники подарили кадетам музыкальный подарок.

Конечно, в этот волнительный момент поддержать своих детей пришли родители. Их поддержка и забота во многом помогли выбрать специализированный класс для дальнейшего обучения.

— Пусть этот день запомнится вам навсегда. Сейчас главное – отличная учёба. А мы и сегодня, и в дальнейшем будем поддерживать вас в ваших начинаниях, — от имени родителей заверил ребят А. В. Пальчевский.

Поздравить юное поколение с принятием клятвы пришли ветераны таможенной службы, начальник Витебской таможни с 1994 по 2014 гг. Г. М. Пучков, а также инспекторы В. Г. Пыжов, В. П. Кухтарский и Л. П. Толкачёв, прослужившие на посту Бигосово более двадцати лет.

В знак высоких заслуг по защите экономической безопасности Беларуси П. А. Лобачёв вручил ветеранам таможни юбилейные нагрудные знаки «25 год Вiцебскай мытнi».

Тепло поздравила 10 «А» классный руководитель И. В. Шершень.

— Таможенный класс – это не просто красивая форма и престиж, — подчеркнула она. – Это и ответственность, и дисциплина, и упорный труд. Впереди вас ждут много значимых и запоминающихся событий, встреч с интересными людьми и ярких впечатлений.

Такие классы создаются с целью укрепления связей учащихся с белорусской таможней, профессиональной ориентации выпускников школы для последующего поступления в высшие учебные заведения страны на специальность «Таможенное дело».

О том, почему решили учиться в таможенном классе, видят ли себя в будущем в этой профессии, рассказали староста класса Руслан Молодечкин и Кристина Мишуто.

— Мой выбор был осознанным, и если получится в дальнейшем связать свою судьбу с профессией таможенника, буду очень рада, — говорит Кристина. – А пока все силы отдаю учёбе. Мы на повышенном уровне изучаем математику и физику.

— Учёба в таможенном классе мне нравится, а уже сейчас представить себя в будущей профессии помогает специальная форма. Мне бы хотелось продолжить дело своего отца, работника таможни, — сказал Руслан. – Он поддержал и одобрил мой выбор.

Анна ЗИМАЦКАЯ.