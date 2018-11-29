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В Смолевичах на торги выставили участки с уведомлением о «компенсации затрат на инфраструктуру»

30.11.2018 14:17 — Разное | Tut.by  
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На аукцион, который пройдет в декабре, выставили семь участков в Смолевичах. Поскольку все участки с коммуникациями, то будущим их владельцам нужно будет возместить еще и затраты государства на инженерную и транспортную инфраструктуру. Об этом сообщается в условиях аукциона на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.

На декабрьские торги выставили 7 наделов в Смолевичах и 11 в Смолевичском районе. Площадь участков в Смолевичах — 11−15 соток, начальная цена от 17 до 30 тысяч рублей.

Разница в цене почти вдвое объясняется более развитой инфраструктурой. Например, два участка по начальной цене 30 тысяч рублей предлагают на улицах Михайловская и Короткевича — это уже сформированный район.


Изображение: rlt.by

В условиях аукциона приписка о том, что теперь победителю торгов нужно будет заплатить еще и компенсацию за коммуникации, появилась впервые. Выглядит она так: «Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».


Изображение: rlt.by

В Минском областном центре инвестиций и приватизации подтвердили, что речь идет о постановлении № 298, согласно которому выплачивать компенсации затрат на проектирование и строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры обязаны все, кто купил участки после 1 апреля 2014 года.

Историю о том, как начало работать постановление № 298, которое было принято еще четыре года назад, REALTY.TUT.BY недавно рассказывал в материале «Выкатили счет в 15 тысяч рублей». Владельцы участков заплатят компенсации за коммуникации

Аукцион по участкам в Смолевичах пройдет 4 декабря в 15.00 в Смолевичском райисполкоме по адресу: Смолевичи, ул. Советская, 125

О расценках по компенсации затрат на инженерные коммуникации и инфраструктуру нужно узнавать в местнойм райисполкоме. В конктрено этом случае — в Смолевичском районном исполнительном комитете.

Еще 11 участков выставили на торги в Смолевичском районе. По ним пройдет два аукциона. Первый намечен на 20 декабря. На торги представлено семь участков с начальной ценой 10−30 тысяч рублей. Коммуникации к ним не подведены, поэтому в условиях аукциона пока ничего не говорится про компенсацию.


Изображение: rlt.by

Второй аукцион намечен на 28 декабря. На торги выставлено четыре лота с начальной ценой 15−25 тысяч рублей. Участки пока без инфраструктуры, но в двух случаях «есть возможность подключения объекта строительства к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения». Это значит, что нужно настраиваться на компенсацию.


Изображение: rlt.by
 
 
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Постановление №298 начало работать на практике, хотя вступило в силу еще четыре года назад.
 
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