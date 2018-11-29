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В Смолевичах на торги выставили участки с уведомлением о «компенсации затрат на инфраструктуру»
На аукцион, который пройдет в декабре, выставили семь участков в Смолевичах. Поскольку все участки с коммуникациями, то будущим их владельцам нужно будет возместить еще и затраты государства на инженерную и транспортную инфраструктуру. Об этом сообщается в условиях аукциона
На декабрьские торги выставили 7 наделов в Смолевичах и 11 в Смолевичском районе. Площадь участков в Смолевичах — 11−15 соток, начальная цена от 17 до 30 тысяч рублей.
Разница в цене почти вдвое объясняется более развитой инфраструктурой. Например, два участка по начальной цене 30 тысяч рублей предлагают на улицах Михайловская и Короткевича — это уже сформированный район.
В условиях аукциона приписка о том, что теперь победителю торгов нужно будет заплатить еще и компенсацию за коммуникации, появилась впервые. Выглядит она так: «Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».
В Минском областном центре инвестиций и приватизации подтвердили, что речь идет о постановлении № 298, согласно которому выплачивать компенсации затрат на проектирование и строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры обязаны все, кто купил участки после 1 апреля 2014 года.
Аукцион по участкам в Смолевичах пройдет
О расценках по компенсации затрат на инженерные коммуникации и инфраструктуру нужно узнавать в местнойм райисполкоме. В конктрено этом случае — в Смолевичском районном исполнительном комитете.
Еще 11 участков выставили на торги в Смолевичском районе. По ним пройдет два аукциона. Первый намечен на
Второй аукцион намечен на
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Постановление №298 начало работать на практике, хотя вступило в силу еще четыре года назад.
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