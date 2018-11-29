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На Вороновщине живем, поем, мечтаем…

30.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
Уютный и по-настоящему праздничный вечер подарили зрителям воспитанники Вороновской детской школы искусств. Открытый концерт «Мы здесь живем, поем, мечтаем» был посвящен Году малой родины. Инициировала мероприятие учитель хорового отделения Наталья Валерьевна Вашкевич, идею поддержало руководство учреждения и коллеги. Общими усилиями решались организационные моменты, а вот работать на сцене довелось всем ее ученикам.

На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…

То по-детски задорно, то по-взрослому трогательно и проникновенно исполняли юные артисты музыкальные произведения о своем крае, родителях, школьной жизни, дружбе, мечтах и даже домашних питомцах. Звучали и новогодние мотивы, ведь дети больше других ждут этот праздника! Прекрасным дополнением вокальных номеров были выступления танцевальных и хореографических коллективов.  

На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
В зале юных звездочек поддерживали аплодисментами самые дорогие и близкие: мамы, бабушки, сестрички и братики, учителя. Сколько умиленных взглядов, фотокамер  устремлялось на сцену с выходом каждого исполнителя!  

На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
На Вороновщине живем, поем, мечтаем…

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Уютный и по-настоящему праздничный вечер подарили зрителям воспитанники Вороновской детской школы искусств. Открытый концерт «Мы здесь живем, поем, мечтаем» был...
 
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