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На Вороновщине живем, поем, мечтаем…
30.11.2018 — Разное | Вороновская газета
То по-детски задорно, то по-взрослому трогательно и проникновенно исполняли юные артисты музыкальные произведения о своем крае, родителях, школьной жизни, дружбе, мечтах и даже домашних питомцах. Звучали и новогодние мотивы, ведь дети больше других ждут этот праздника! Прекрасным дополнением вокальных номеров были выступления танцевальных и хореографических коллективов.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
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