Печь, угарный газ и МЧС

В разгар отопительного сезона количество происшествий из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления традиционно растет.

Неправильное использование печи может привести не только к пожару, а иногда и к гибели. Рекомендации МЧС о том, как избежать беды, – в следующем материале.

Пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак – человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе более 1,2 % – человек умирает за несколько секунд.

Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят. При этом топить печь нужно не менее чем за два часа перед отходом ко сну.

Спасатели-пожарные предлагают запомнить также ряд других правил:

- в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала;

- в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины;

- в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца;

- печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;

- чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича;

- ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;

- держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;

- золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений;

- не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.

Основные правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Основные правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи (очистка производится не реже:

- одного раза в 3 месяца - для отопительных печей;

- одного раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки);

- печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках - оштукатурены и побелены;

- топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 ч до отхода проживающих ко сну;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений). При невозможности отвести место на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений) допускается складировать золу, шлак в контейнерах, выполненных из негорючих материалов, с плотно закрывающейся крышкой, которые должны располагаться на расстоянии не менее 6 м от зданий (сооружений).

При эксплуатации печного отопления не допускается:

осуществлять топку неисправных печей;

применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

топить печи с открытыми дверцами;

перекаливать печи;

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7 x 0,5 м, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.



